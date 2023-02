GF VIP, Nikita insidia Daniele ma lui la ferma con questa risposta secca: cosa è successo stanotte

Nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha inventato e raccontato una storia a Daniele Dal Moro che sembra essere stata modellata a puntino su Oriana. Mentre l'ex tronista era sul tapis roulant, lei si è avvolta in una coperta arancione e ha cominciato a parlare di queste due ragazze immaginarie, chiedendogli lui cosa avrebbe fatto in certe situazioni. C'è chi pensa che Nikita abbia provato a scoraggiare il coinquilino che, al contrario, non si è scomposto nemmeno per un momento… Ma quali erano le motivazioni alla base di questo intervento? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com