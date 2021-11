Gf Vip, Nicola Pisu consolato da Soleil e Manuel Bortuzzo dopo la lite con Miriana Trevisan

Soltanto due persone sono state vicine a Nicola Pisu dopo il feroce litigio avuto con Miriana Trevisan durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Si tratta di Manuel Bortuzzo e di Soleil Sorge, che hanno consolato il figlio di Patrizia Mirigliani. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Memories" from Bensound.com

