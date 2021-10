Al Grande Fratello Vip va in scena un momento piccante (e un po’ imbarazzante) tra Manuel Bortuzzo e Soleil Stasi Sorge. I due sono stati ad un passo dal baciarsi, ma l’ex nuotatore si è fermato giusto in tempo. Andiamo a scoprire che cosa è successo. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Funday" from Bensound.com

