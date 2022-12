GF Vip, 'mi fai schifo': Edoardo furioso con Antonella dopo la puntata. Cosa è successo

Ennesimo litigio al Grande Fratello Vip: dopo l’ultima puntata del reality show di casa Mediaset, i telespettatori hanno assistito all’ennesima brutta discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Lui se l’è presa per l’atteggiamento che la ragazza ha nei confronti di Antonino Spinalbese, al quale sembra essere molto vicina, cominciando ad accusarla di usarlo per provocarlo. Il dibattito tra loro si è protratto moltissimo e anche con parole molto dure, tra le quali un “mi fai schifo”. Andiamo a vedere cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com