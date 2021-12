I concorrenti della casa del Gf Vip stanno preparando una coreografia di Natale che quasi sicuramente verrà messa in scena nella prossima puntata in diretta su Canale 5 Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Manila Nazzaro: la frase di Lorenzo Amoruso dopo la decisione della compagna di rimanere nella casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA