Pago, ex marito di Miriana Trevisan, è intervenuto sui social network dopo le accuse rivolte alla showgirl da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo e i provvedimenti annunciati dal cantante. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress; music: "Moose" from Bensound.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA