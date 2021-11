GF Vip, incidente per Nicola Pisu: ecco cosa succederà al concorrente

Nei giorni scorsi al GF Vip, Nicola Pisu ha subito una brutta caduta e in molti temono che il figlio di Patrizia Mirigliani possa essersi addirittura fratturato il coccige. Cosa succederà adesso? A rischio la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA