GF VIP, il messaggio di Costantino della Gherardesca per Barù: cosa scrive a poche ore dalla finale

Il rapporto di complicità che c’è tra Costantino della Gherardesca e suo nipote Barù è noto ormai da anni: in occasione della finale del GF Vip, il conduttore di Pechino Express ha deciso di lanciare un messaggio social per il finalista del reality show Mediaset. Ecco che cosa ha scritto sui social per sostenerlo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; Music: "Buddy" from Bensound.com

