Gf Vip, «ho fatto due figure di m***»: Daniele Dal Moro rivela le gaffe in puntata con Onestini

Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è apparso finalmente sereno e sorridente. Alcuni si chiedono se il suo cambio di atteggiamento sia dovuto alla frequentazione con Oriana Marzoli. Da cupo e silenzioso, il ragazzo ora appare spesso sorridente e di compagnia. Il concorrente ha raccontato un paio di episodi simpatici ai suoi compagni di avventura, si tratta nello specifico due gaffe che ha commesso nei confronti di Luca Onestini. "Ho fatto due figuracce, ve le devo raccontare: La prima quando hanno fatto vedere la scena di Luca dove gli dice che "è un imbecille con gli occhiali". Sono scoppiato a ridere, gli ho quasi sputato in faccia" ha raccontato Daniele. "Dopo 3 secondi, Sonia annuncia i nuovi ingressi tra cui Ivana, e io ho cominciato ad applaudire ridendo, con Luca di fianco" ha aggiunto. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com