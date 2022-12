GF Vip, Edoardo dà della 'Z' ad Antonella: critiche furiose per quanto detto su di lei e Antonino

Al GF Vip è da qualche giorno che tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non ci sono altro che litigi. Il concorrente ha messo sotto accusa l’atteggiamento della fidanzata, soprattutto nei confronti di Antonino Spinalbese. Tuttavia, mentre si sfogava con Oriana Marzoli, si è lasciato scappare una parola di troppo nei suoi confronti che i telespettatori non hanno certo gradito: si tratta di un termine davvero offensivo che comincia con la Z. Gli costerà caro? Verranno presi provvedimenti nei suoi confronti? Oppure si sorvolerà sulla cosa? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com