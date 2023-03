GF VIP, Daniele squalificato per il gesto su Oriana? È successo dopo la puntata

EMBED

Scoppia la polemica al Grande Fratello Vip per un gesto violento di Daniele Dal Moro nei confronti della coinquilina Oriana Marzoli. Dopo la puntata del reality show andata in onda il 16 marzo, tra i due c’è stato un momento che sta facendo davvero discutere a causa del comportamento dell’ex tronista. L'incidente ha suscitato indignazione tra gli spettatori, molti dei quali stanno chiedendo a gran voce che la produzione provveda alla squalifica di Daniele dal gioco. Ma cosa ha fatto davvero Dal Moro. E, soprattutto, il Grande Fratello ascolterà i commenti dei social e provvederà alla sua espulsione dalla Casa? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com