GF Vip, Daniele dal Moro sbotta sui social: 'bisogna sapere quando tacere'. Interviene anche Edoardo

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip in modo fulmineo ma prevedibile. Dopo il ritorno a casa, ha ringraziato i suoi sostenitori sui social e condiviso una lettera di Oriana Marzoli. Nonostante l'attesa per vederlo in puntata lunedì 27 marzo, l'ex concorrente ha confermato su Instagram che non parteciperà più alla trasmissione e ha lanciato una frecciata al reality show. Il suo post velenoso sta facendo discutere, anche per via di un commento di Edoardo Donnamaria. Cosa starà mai succedendo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com