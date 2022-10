Gf Vip, Cristina Quaranta esagerata con Giaele: 'io l'affogo'. La concorrente cacciata dalla stanza

Sono diversi i telespettatori del Grande Fratello Vip che stanno notando che Cristina Quaranta sta andando un po' fuori binario con le sue affermazioni. L'ex Velina di Striscia la Notizia, parlando con Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi, però, si è fatta sfuggire una frase decisamente poco felice nei confronti di Sofia Giaele De Donà. Le sue parole sono state subito classificate come violente ma, se c’è chi tra i telespettatori le dà ragione, sui social in molti stanno chiedendo che la produzione prenda provvedimenti nei suoi confronti. E c’è anche chi sta aspettando che sbrocchi definitivamente… Cosa succederà mai nei prossimi giorni alla concorrente? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com