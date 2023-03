Gf Vip, calo di ascolti su Mediaset Extra dopo l'uscita di Antonella Fiordelisi?

La diretta quotidiana del Grande Fratello Vip trasmessa su Mediaset Extra ha registrato un calo di ascolti dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Prima della sua uscita, il programma si attestava su dati incoraggianti, che sembrano essere precipitati dopo il suo addio alla casa più spiata d’Italia. Ci sono diverse ipotesi sul perché ciò sia accaduto, ma la produzione del programma dovrà adottare le giuste strategie per rilanciare il programma e attirare nuovamente l'attenzione del pubblico. Si tratterà forse della fine dell'epoca d'oro del GF Vip? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com