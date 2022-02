Gf Vip, Barù va nel letto di Jessica: fan entusiasti, ma quella frase detta a Basciano non convince

I telespettatori sono impazziti quando, al GF Vip, nella notte hanno visto i Jerù a letto insieme. Jessica e Barù hanno passato molto tempo a chiacchierare e a scambiarsi sguardi languidi. Se in molti stanno sperando in un’evoluzione, altri hanno ricordato le parole che proprio il concorrente ha pronunciato sulla princess. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "Dreams" from Bensound.com

