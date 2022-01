Gf Vip, Barù bacia la mano di Soleil: dopo Alex Belli, «alchimie artistiche» anche con lui?

I telespettatori del GF Vip stanno impazzendo per quanto avvenuto al GF Vip tra Barù e Soleil Sorge, che hanno passato la serata con le mani intrecciate insieme sul divano. E qualcuno già parla di ‘alchimie artistiche’ tra i due concorrenti. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Buddy" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Barù deride Jessica davanti a Soleil? La battuta sulla princess che non è piaciuta ai fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA