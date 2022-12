Gf Vip, Antonino Spinalbese e il segreto su Belen (detto a Oriana): «Questa cosa la sai solo tu...»

Al Grande Fratello Vip stanno tenendo banco le dichiarazioni di Oriana Marzoli su certi segreti e rivelazioni che Antonino Spinalbese le avrebbe fatto in confidenza. A quanto pare, si tratterebbe di dettagli sulla sua relazione sulla showgirl argentina Belen Rodriguez. A ritrattare la questione è stato proprio Spinalbese, che ha rivelato di non aver fatto alcun tipo di dichiarazione a riguardo né tantomeno di aver parlato dell’argomento alla Marzoli. Quale sarà la verità? Antonino può stare tranquillo oppure ha davvero svelato un segreto ad Oriana ed ora ha solo paura che venga fuori? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com