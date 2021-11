GF Vip, Alfonso Signorini criticato sulla frase di Nicola e su quella di Delia: cosa è stato notato

Accusato di utilizzare due pesi e due misure: il web si scaglia contro Alfonso Signorini che durante la puntata del Grande Fratello Vip ha ripreso Nicola Pisu per le sue parole su Miriana Trevisan ma è rimasto muto di fronte a quelle di Delia Duran su Soleil. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Alex Belli sminuisce gli insulti di Delia: Soleil si arrabbia con lui. Cosa è successo dopo la puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA