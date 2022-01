GF Vip, Alfonso Signorini anticipa la puntata: ecco quando andrà in onda e perché l'ha fatto

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda venerdì 7 gennaio prossimo al posto del documentario del Viaggio nella grande bellezza: speciale Quirinale, annunciato diversi giorni fa. In queste settimane sono accaduti fatti all'interno della casa che avrebbero fatto prendere una decisione agli autori e ad Alfonso Signorini. I litigi aumentano e le accuse non mancano tra i concorrenti di questa edizione. Al Gf vip sta accadendo l'impensabile. FOTO: @KIKAPRESS E MEDIASET MUSICA: SUMMER - FROM BENSOUND.COM

