Gf, la gaffe di Anita sull'ombelico: Grecia interviene subito per correggerla

EMBED

Al Grande Fratello va in onda una gaffe di Anita Olivieri che ne dice una veramente grossa a tema ombelico. La concorrente del reality show di Casa Mediaset, infatti, si è lasciata sfuggire un errore davvero particolare, che nessuno si aspettava potesse mai fare. Ad intervenire immediatamente per correggerla è stata Grecia Colmenares, le cui parole però sono stati praticamente ignorate da Anita. Ma quindi? Cosa avrà mai detto di terribile la Olivieri? Andiamo a scoprirlo insieme. Anche perché, nonostante in tanti la stiano prendendo in giro, forse tutti i torti non li ha. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB