(Adnkronos) - Momenti di grande commozione ieri durante il concerto dei Foo Fighters dove Dave Grohl non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando Taylor Hawkins, il batterista morto all'inizio lo scorso 25 marzo all'età di 50 anni.

Durante il live sul palco della Wembley Arena dedicato al batterista scomparso, il frontman dei Foo Fighters si è interrotto mentre cantava il brano della band 'Times Like These', non riuscendo a trattenere le lacrime.

Sul palco anche il figlio di Hawkins, Shane, che ha suonato la batteria con la band al posto del padre regalando uno dei momenti più emozionanti della serata