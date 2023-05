Eurovision 2023, i concorrenti sul tappeto turchese a Liverpool

Da Marco Mengoni al gruppo ucraino Tvorchi

Roma, 8 mag. (askanews) - Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2023 che partirà il 9 maggio. I concorrenti hanno sfilato sul tappeto turchese della cerimonia d'apertura a Liverpool, sfoggiando look stravaganti come Alessandra, la cantante della Norvagia con corona da principessa o La Zarra, che rappresenta la Francia, con abito a rombi bianchi e neri ed enorme cappello. Camicie svolazzanti con grandi rose rosse per i TuralTuranX dell'Azerbaigian.

E Marco Mengoni ha condiviso con i fan sui social il suo outfit nero di pelle, Versace. L'evento doveva tenersi in Ucraina, vincitrice della scorsa edizione; ma a causa della guerra ancora in corso si è dovuto organizzarlo altrove e il Regno Unito si è offerto di ospitarlo. "È un onore, una sensazione speciale. Siamo davvero grati di ospitare l'Eurovision nel Regno Unito - dice Mae Muller, concorrente britannica - ma è importante ricordare che è la loro festa. È solo a casa nostra". "Siamo molto contenti di avere questa possibilità di ospitare questo evento nel Regno Unito, di realizzarlo. Questo significa davvero molto per noi - dicono i Tvorchi, il gruppo ucraino - ci scalda il cuore, è bello essere una grande famiglia con tutti i paesi intorno per vincere una battaglia contro i mali che sono arrivati nella nostra terra. Perché noi non distruggiamo, ma creiamo".