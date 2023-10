Emma a 'Domenica In': «Vedere mio padre soffrire mi ha devastato più della morte stessa»

Emma Marrone ospite a 'Domenica In' si racconta a cuore aperto tra carriera e vita. Con Mara Venier ricorda il padre morto di leucemia e dichiara: «La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo... Avrei fatto di tutto per lui, ma non potevamo fare niente e quindi questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male, soffrire tanto...». Emma lancia poi un appello a sostengo dell'ADMO, l'associazione donatori midollo osseo: «Informatevi su come diventare donatori... è una cosa così bella che potete fare per voi stessi ma anche per gli altri, mi raccomando diventare donatori». L'intervista prosegue tra ricordi e commozione: «Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando, non è passato un giorno che non gli abbia detto 'Ti amo, buonanotte papà'. Ci sentivamo sette, otto volte al giorno, sempre, e sono stata con lui fino all'ultimo, quindi non ho rimpianti». La puntata è su www.raiplay.it.