‘Dove eravamo rimasti tour’: da nord a sud è bagno di folla per i Pinguini Tattici Nucleari

Continua il successo live e in classifica dei Pinguini Tattici Nucleari, impegnati in queste settimane con il ‘Dove eravamo rimasti Tour’. Dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria, la band ha potuto tornare sul palco per raccogliere e ricambiare l’abbraccio di un pubblico sempre più numeroso. La nuova avventura dal vivo, con una doppia leg indoor e outdoor, porta i PTN a girare lo stivale con una sequenza incredibile di sold out. E dopo il bagno di folla dei primi show, la grande festa ha fatto tappa al Palazzo dello Sport di Roma con oltre due ore di musica e magia. Nella setlist, alcun elle hit più amate che il pubblico non ha perso occasione di cantare a squarciagola. Da ‘Ridere’ a ‘Pastello bianco’ fino al nuovissimo singolo ‘Giovani Wannabe’, al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Credits Ufficio Stampa GOIGEST



© RIPRODUZIONE RISERVATA