Donatella Rettore e Tancredi insieme in 'Faccio da me': «La musica unisce»

Si intitola Faccio da me il singolo che vede Tancredi e Donatella Rettore insieme, in un brano dal sapore indubbiamente estivo. Attenzione, però, a chiamarlo tormentone. «Basta parlare di tormentoni. - ci ferma subito infatti la Rettore - La musica non è tormento. Forse solo certa musica…». Il brano è prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo ed è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù. Foto: Warner