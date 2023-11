Dardust nei teatri con ‘Duality + guests’: «Uno spettacolo coraggioso»

Al via dal 29 novembre ‘Duality + guests’, nuovo tour di Dardust nei teatri italiani per cinque appuntamenti organizzati da BPM Concerti in cui Dardust salirà sul palco insieme ad alcuni amici. “È uno spettacolo teatrale impressionista, come mi piace definirlo”, spiega il compositore, pianista e produttore italiano. “C’è l'incontro di tante arti diverse con il cuore che rimane sicuramente la musica, in un contesto teatrale che abbiamo ottimizzato e migliorato per quest’'ultima leg nei teatri”. Ad accompagnare Dardust un ospite per ogni data, a partire da Saturnino a Civitanova Marche, poi Mahmood a Milano, Franco126 a Roma, Elisa a Bologna e, infine, Samuele Bersani a Firenze. “Non vedo l'ora di ripartire – conclude – è uno spettacolo che merita di essere visto perché è molto coraggioso”. Foto copertina di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa