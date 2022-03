“Confusa e felice” di Carmen Consoli compie 25 anni e per la prima volta Universal Music pubblica in vinile il secondo album dell’artista. Si tratta del disco che ha reso popolare la “cantantessa”, artista dallo stile unico e originale, atipica rispetto al panorama musicale femminile. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

