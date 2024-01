‘Che Tempo Che Fa’, Ornella Vanoni: «Novant’anni? Non li avevo previsti»

Nel salotto domenicale di Fabio Fazio sul NOVE, domenica 14 gennaio 2024, Ornella Vanoni ha ironizzato sull’avvicinarsi del suo 90° compleanno. “Questo è un anno importante, per te”, ha incalzato il conduttore di Che Tempo Che Fa. Al che, Vanoni ha risposto prontamente: “non è carino che continui a ricordarmelo! Però, sì, è vero, è un dato di fatto”. E prosegue: “Novant’anni? Non li avevo previsti!”. E spiega: “È una cosa interessante perché quando uno ha quest’età, tutti dovrebbero venire a chiederti come ci si sente, quali sono le tue esperienze… anche tu, [Fabio] chiedi!”. E alla domanda “come ti senti”, Vanoni replica laconicamente: “Non mi sento mica tanto bene!”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)