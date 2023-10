Carlo Verdone e il messaggio rivolto alla protagonista di Acqua e Sapone

Carlo Verdone e il messaggio rivolto alla protagonista di Acqua e Sapone: "Purtroppo abbiamo perso i contatti”. Carlo Verdone ha ricordato con un post sui social Natasha Hovey, l'attrice protagonista di Acqua e Sapone. Il film ha da poco compiuto 40 anni. L'attore romano ha deciso di ricordarlo con un post diffuso sui suoi canali social. “La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente”. “Purtroppo abbiamo perso i nostri contatti. Ma le auguro ogni bene e di mantenere sempre quella dolcezza nel viso che è l'immagine del suo carattere, della sua anima. Forse se leggerà questo post si farà viva. Chissà”. "Sono stupita da tanto clamore. Mi hanno chiamato amici dall’Italia per avvertirmi dell'appello di Carlo Verdone che si chiedeva sui social dove fossi. Eccomi, vivo a Miami e sono la sua Sandy!" Questa la risposta dell'attrice Natasha Hovey dopo l'appello social del suo collega attore. Infatti, oggi Natasha Hovey vive a Miami con un marito medico e un figlio 24enne. Ha affermato che vorrebbe volentieri tornare in visita in Italia molto presto, anche perché sua madre si è stabilita a sud di Napoli già da qualche anno. E la prossima volta sicuramente lei e Carlo Verdone coglieranno l'occasione per rivedersi e ricordare ancora una volta "Acqua e Sapone". Photo: Shutterstock Music: Korben