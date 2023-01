Boomerissima, il monologo di Luciana Litizzetto

Durante la puntata di Boomerissima, il nuovo programma condotto su rai 2 da Alessia Marcuzzi, le due generazioni di Boomers e Millennials si sono scontrate a suon di battute ma anche di riflessioni più profonde e importanti. Ci ha infatti pensato Luciana Littizzetto a introdurre degnamente nel programma la questione iraniana e la sensibilizzazione sull'ambiente con un discorso che è stato condiviso sui social. "Gli iraniani arrestati e feriti per le proteste democratiche, sono tutti Millennials. E a sentirsi in colpa per il mondo che lasciamo ai nostri figli, sono tutti Boomers" Anche salvare l'ambiente è molto Millennial, averlo distrutto - e mi vergogno un po' a dirlo - è proprio da boomer" ha spiegato Luciana Littizzetto. "inserire la questione iraniana e la sensibilizzazione sull’ambiente in un programma leggero non era semplice e Lucina Littizzetto lo ha fatto in modo delicato e diretto" ha twittato un utente. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com