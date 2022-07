Beyoncé, dal 29 luglio il nuovo album ‘Renaissance’: ecco il primo contenuto su TikTok

Manca sempre meno a ‘Renaissance’, settimo album di studio di Beyoncé la cui pubblicazione è prevista per venerdì 29 luglio. Anticipato dal singolo ‘Break My Soul’, il disco dell’artista è sicuramente il titolo più atteso della stagione. Probabilmente in vista della release, la Knowles è sbarcata su TikTok dove, da qualche mese, ha aperto il suo profilo ufficiale. Ora, a due settimane da ‘Renaissance’, ecco il primo post che ha sorpreso i followers: la cantante ha rilanciato una clip video con un montaggio delle reazioni al singolo in attesa del prossimo disco. “Vedervi condividere i movimenti mi ha reso così felice! Grazie mille per tutto l’amore verso ‘Break My Soul’!”, scrive Beyoncé. Firmato “Con amore, B”, nient’altro. L’attesa è per ulteriori contenuti ma lo sbarco di Beyoncé su TikTok permette già di accedere al suo catalogo musicale. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com