Beppe Fiorello, Stranizza d'Amuri: 'L'emozione di aver consegnato per sempre a tutti voi"

Beppe Fiorello continua a godere di grande successo con il suo primo film da regista, "Stranizza d'Amuri". L'attore italiano è stato premiato all'Ortigia Film Festival. Durante la premiazione, Beppe Fiorello ha dichiarato di aver voluto raccontare una storia con estrema semplicità, focalizzandosi sull'innamoramento e realizzando un film delicato. Il film è dedicato a Giorgio e Antonio, le vittime del delitto di Giarre avvenuto nel 1980 in provincia di Catania. L'attore ha condiviso alcuni scatti su Instagram, scrivendo un lungo post di ringraziamento. "In questi scatti c’è tutto l’orgoglio, la gioia e l’emozione di aver consegnato per sempre a tutti voi un pezzo di vita e di lavoro durato anni." ha scritto Beppe Fiorello. Molti utenti hanno commentato il suo post con numerosi complimenti. Photo Credits: Kikapress Music: Korben