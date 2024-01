Befana, oggi 6 gennaio l'"Epifania che tutte le feste si porta via"

EMBED

"Finalmente" dicono gli asociali. "Peccato" quelli che invece adorano lucine colorate e pacchetti regalo. E' arrivata la Befana e la calza, probabilmente entro la mezzanotte, sarà già vuota. In questo giorno, oltre a scrutare il cielo per vedere una scopa volare, ci viene in mente il classico proverbio italiano "L'Epifania tutte le feste porta via". Proverbio che si riferisce al fatto che l'Epifania, che cade il 6 gennaio, segna la fine delle festività natalizie in Italia. Tradizionalmente, l'Epifania celebra la visita dei Magi al bambino Gesù, rappresentando la manifestazione di Cristo alle genti. La frase suggerisce che dopo l'Epifania, tutte le celebrazioni e gli svaghi legati al periodo natalizio giungono al termine. In molte famiglie italiane, l'usanza è quella di decorare l'albero di Natale e scambiarsi regali durante il periodo natalizio, ma queste tradizioni finiscono con l'Epifania. In sostanza, il proverbio riflette la consapevolezza che le festività hanno una fine e che con l'arrivo dell'Epifania è tempo di riporre gli addobbi natalizi e concludere ufficialmente il periodo festivo.