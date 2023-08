Avanti un altro, lutto per il programma: ucciso il comico da un treno in corsa

Un lutto sconvolge il panorama televisivo italiano in seguito a una tragica notizia. Il programma "Avanti un altro", condotto da Paolo Bonolis, è stato colpito da una drammatica perdita, riguardante uno dei mille personaggi che lo popolano. Il comico Antonio Bitonti, noto con lo pseudonimo di Uccio Show, ha perso la vita a causa dell'impatto fatale con un treno in corsa, che lo avrebbe travolto in pieno. Poche sono le notizie a riguardo, a causa di una presenza scarsa di dettagli sugli eventi: anche le informazioni disponibili risultano estremamente frammentate. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.