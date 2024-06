Attraverso i ‘Deserti’ di Piero Pelù: «Un disco di svolta, scrivendolo ho scoperto un Piero nuovo»

Undici brani inediti, un feat. con i Calibro 35 e una versione unplugged de Il mio nome è mai più per i 25 anni dalla pubblicazione. È questo l’organigramma di ‘Deserti’, il nuovo album di Piero Pelù disponibile dal 7 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi su etichetta Epic Records/Sony Music Italy. Secondo capitolo della Trilogia del disagio inaugurata da ‘Pugili fragili’, il progetto discografico è un concept album che indaga nelle varie forme di deserto che possiamo attraversare. Piero Pelù sarà poi impegnato per tutto l’anno nel Deserti Tour 2024, al via con la leg estiva il prossimo 29 giugno e poi nei club durante l’autunno. Immagini da Ufficio Stampa