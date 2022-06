Andrea Damante interviene sul presunto scontro tra l'ex Giulia De Lellis e la fidanzata Elisa Visari

Nei giorni scorsi il gossip ha vociferato su uno scontro social tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari, ex e attuale fidanzata di Andrea Damante. Le due si sarebbero dedicate una serie di frecciatine a distanza. Ma sulla questione interviene proprio Damante. Ecco cosa ha detto a riguardo. Photo Credits: Kikapress; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Giulia De Lellis in compagnia di Andrea Damante? Cosa spunta dalle stories di un'amica in comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA