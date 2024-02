Amici 23, la gaffe di Holden tagliata dalla puntata? Cosa è emerso dopo la messa in onda di Domenica

Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda il 18 febbraio, molti spettatori hanno notato una piccola gaffe da parte di Holden, uno dei giovani allievi della scuola di Maria De Filippi. Secondo quanto fatto notare dagli osservatori più attenti, durante la sua esibizione, Holden ha commesso degli errori nel testo della canzone, tanto da doverlo rileggere più volte sul momento. Maria De Filippi ha risposto alla situazione con la consueta franchezza, accennando che errori del genere possono accadere, e ha persino citato l'uso del "gobbo" anche a Sanremo. Ciò che ha destato scalpore, però, è il fatto che sembra che la parte in cui Holden si è bloccato sia stata “tagliata” dagli autori. Inutile dire che la questione ha scatenato un dibattito tra i telespettatori e i fan di Amici: alcuni accusano la produzione di favoritismi, mentre altri ritengono che sia tutto normale. Cosa è successo davvero? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Red Communications ; music by Korben MKdB