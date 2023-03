Amici 22 serale: la prima registrazione, anticipazioni e data. Gli spoiler sulla prima puntata

EMBED

Il serale di Amici 22 è alle porte e la prima registrazione si terrà nei prossimi giorni, poche ore prima della messa in onda della prima puntata. Ci sono alcune anticipazioni e spoiler sulla nuova edizione, tra cui il confermato direttore artistico Stephane Jarny e la probabile assenza di qualche grande nome dalla giuria. Al momento, i nomi dei giudici sono ancora un mistero, ma si prevedono importanti cambiamenti rispetto alla scorsa edizione. Ecco cosa avverrà in vista della prima puntata del 18 marzo. Photo Credits: Kikapress, Red Communications; music: “Elevate” from Bensound.com