Amadeus su Nove, novità in arrivo per i Soliti Ignoti: non sarà come prima

EMBED

Giugno è arrivato e l'esordio di Amadeus su Nove si fa sempre più vicino, anche perché il conduttore televisivo esordirà sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery al consueto orario e con il suo vecchio programma: i Soliti Ignoti. Per il game show serale finora andato in onda su Rai Uno, tuttavia, sono in arrivo delle importanti novità dovute al cambio di rete e tante cose non saranno più le stesse di un tempo. Ma in cosa consiste questo cambiamento? E, soprattutto, con l'approdo sulle nuove reti il gioco subirà dei mutamenti davvero così grandi e sostanziali? Mentre parte anche la sfida con Stefano De Martino, tutto sembra essere destinato a cambiare. Non ci resta che andare a scoprire in che modo. Photo credits: Kikapress; Music by Korben MkDB