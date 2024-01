Alfa a Sanremo 2024 con il brano ‘Vai!’: «Un segno del destino e un banco di prova»

È con ‘Vai!’ che il cantautore genovese classe 2000 Alfa, una delle voci più rappresentative della Generazione Z, è in gara al Festival di Sanremo 2024. Il testo è stato scritto dallo stesso giovane artista che ne ha composto anche la musica con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson. Il brano uscirà nelle radio e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston e sarà contenuto nel nuovo disco che si intitolerà ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ (Artist First), dal 16 febbraio sulle piattaforme digitali e dal 23 febbraio in formato picture disc. Foto di Filiberto Signorello da Ufficio Stampa