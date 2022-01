Alessandro Cattelan a marzo su Netflix il docu-show "Una Semplice Domanda"

L'appuntamento con Alessandro Cattelan su Netflix è fissato per il 18 marzo 2022, quando sulla piattaforma arriverà Una Semplice Domanda, il docu-show in 6 episodi prodotto da Fremantle. Cattelan - autore e protagonista del progetto - ha ideato il format durante una sera d'estate. L'idea di questo nuovo show - che sarà disponibile negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è disponibile - è nata in una sera d'estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina. Foto: Netflix/Musica: Elevate from BenSound



