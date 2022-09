Adam Levine e le accuse di tradimento: che succede? Ecco cosa sappiamo

Il cantante dei Maroon 5 Adam Levine è stato accusato di aver tradito la moglie, la supermodella Behati Prinsloo. Giorni fa la modella Sumner Stroh ha pubblicato un video su TikTok in cui ha dichiarato di aver avuto una relazione con lui. La cosa sarebbe andata avanti per circa un anno. Gli ultimi scambi di messaggi sarebbero avvenuti non molto tempo fa. Il leader della band ha subito smentito le accuse, ammettendo però di avere talvolta "esagerato" nelle chat: «Non ho avuto una relazione, ma ho superato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita. Mia moglie e la mia famiglia sono tutto ciò che mi interessa in questo mondo. Non lo farò mai più. Mi assumo la piena responsabilità. Lo supereremo. E lo faremo insieme». A distanza di giorni però la bufera non si è ancora placata: altre donne si sono fatte avanti. Alyson Rose, Maryka e Alana Zable hanno pubblicato sui social alcune conversazioni simili avvenute tra loro e il cantante.