"A Casa Tutti Bene 2", il divertente backstage con Gabriele Muccino

Il regista partecipa attivamente alle prove dei suoi attori

Roma, 5 mag. (askanews) - Corre, si dimena, si butta a terra, sembra che balli, partecipa attivamente sul set. Una divertente clip dal backstage della seconda stagione di "A Casa Tutti Bene" - serie Sky Original che torna con nuovi episodi su Sky e in streaming su Now - con Gabriele Muccino che dirige i suoi attori con istruzioni estremamente precise e li segue in prove che durano intere giornate, quasi fossero delle prove generali a teatro, per cui è ormai famoso.

Premiata con il Nastro d'Argento 2022 come miglior serie dell'anno con la prima stagione, "A Casa Tutti Bene - La serie" è diretta e scritta dal regista romano e ha nel cast, tra gli altri Laura Morante, Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati.