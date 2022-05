Giubileo di Platino, Harry e Meghan si affacceranno da Buckingham? Cos'hanno negoziato con la Regina

LOLNEWS.IT - Siamo tutti a conoscenza che per il Giubileo di Platino, che rende omaggio alla Regina Elisabetta e ai suoi 70 anni di regno, c’è gran fermento: l’occasione è talmente irripetibile che anche Harry e Meghan, con figli al seguito, hanno deciso di partecipare. Superata la diatriba sulla sicurezza per i duchi di Sussex, Archie e Lilibet, il secondogenito di Carlo e la moglie hanno fatto un passo indietro dimenticando l’atteggiamento di chiusura totale che ha caratterizzato la Megxit fino a poche settimane fa. Ecco cos'hanno negoziato in cambio. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

