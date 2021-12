Abruzzo, il borgo incantato con soli 3 abitanti

Quando si parla dell'Abruzzo, vengono spesso utilizzati termini come 'magico', 'incantato' o meraviglioso. È una regione che ha tanto da offrire, tra bellissimi borghi e una natura spettacolare. E qui c'è anche un borgo incantato appunto, con soli 3 abitanti. Si chiama Roccacaramanico, in provincia di Pescara. Si trova nel cuore del Parco Nazionale della Majella nella valle dell'Orta, alle pendici del Monte Morrone. Qui il tempo sembra essersi fermato e a regnare sono il silenzio e la maestosa natura che circonda questo borgo. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

