Diabete, questi latticini riducono il rischio di insorgenza: lo studio

LOLNEWS.IT - Sulla rivista di settore Nutrition Journal è stato pubblicato uno studio recente sulla correlazione tra diabete e dieta con un approfondimento sui latticini. Non soltanto lo zucchero, infatti, provoca l’aumento della glicemia e un maggior sforzo nella produzione di insulina da parte del corpo: anche i prodotti caseari sono da tenere d’occhio perché naturalmente ricchi di grassi. Ma dall’osservazione dei dati, gli studiosi hanno sorprendentemente notato anche effetti positivi: alcuni latticini a basso contenuto di grassi sono in grado di prevenire lo sviluppo di questa patologia metabolica. Di quali si tratta (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

