Carciofi, il cibo che fa bene alla salute: i benefici poco conosciuti

I carciofi sono tra i più antichi superfood che l'uomo abbia mai conosciuto. Già nell'antica Grecia li si usava per le loro proprietà medicinali e li si considerava cibo degli dei dell'Olimpo. La loro buona considerazione si è estesa anche presso i Romani, che destinavano questo alimento solo ai palati degli aristocratici. Oggi dovremmo invece portarli spesso a tavola perché fanno bene all'organismo in tanti modi diversi. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> BROCCOLI, MAI PIÙ SENZA: COME PROTEGGE IL CUORE LE OSSA E COMBATTE IL CANCRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA