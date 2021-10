Dieta, mangi i cachi? I benefici contro colesterolo e ipertensione, ma occhio a queste controindicazioni

Tra le prelibatezze della stagione autunnale ci sono sicuramente i cachi. Così dolci e saporiti, fanno la loro comparsa a partire dal mese di ottobre. L'albero è conosciuto con nomi diversi, caco, loto o kako, e raggiunge anche un'altezza di 15 metri. Il frutto ha un colore arancione acceso e, quando è maturo, è molto morbido al tatto. Per quel che riguarda l'Italia le maggiori coltivazioni si trovano in Sicilia. I cachi sono ottimi per la salute, anche se presentano qualche controindicazione da tenere presente. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> BROCCOLI, FONDAMENTALI CONTRO IL CANCRO E PER LE OSSA: COME E QUANTI MANGIARNE

© RIPRODUZIONE RISERVATA