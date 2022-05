William e Kate temono l'incontro con Harry e Meghan: cosa succederà il 3 giugno e perché hanno paura

LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per i 70 anni di regno della Sovrana si stanno avvicinando e il weekend lungo dal 2 al 5 giugno sarà pregno di eventi in onore di Elisabetta con sorpresa annessa: sembra proprio che William, Kate, Harry e Meghan si incontreranno di nuovo a 2 anni di distanza.I Fab 4 non si vedevano in pubblico insieme dal marzo 2020 per la messa del Commonwealth Day: volti tirati, sguardi gelidi e sorrisi accennati. William teme che Harry, preso dal suo memoir, possa sfruttare la Regina e l’incontro per nuovi scandali; Kate invece ha paura che Meghan possa monetizzare l’incontro in termini di popolarità e pubblicità. Foto: Kikapress Music: “Moose” from Bensound.com

