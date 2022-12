Vis Pesaro, nuovo mister: l'ex capitano del Torino Oscar Brevi si presenta al Benelli. Esordio con il Cesena

Mister Oscar Brevi si è presentato allo Stadio Benelli di Pesaro: "Sono qui per dare una mano in una società storica". I due allenamenti di ieri, quello mattutino e quello pomeridiano, hanno detto che il 55enne milanese, che da giocatore è stato il primo capitano del Torino dell’era Cairo, sta lavorando soprattutto sull’aspetto temperamentale di un gruppo che ora non ha più scuse. Deve reagire, punto e stop.

Arriva il Cesena

A prescindere dagli avversari che si pareranno sul cammino di qui alla pausa natalizia, che saranno tutt’altro che morbidi. Sabato, ad esempio, al Benelli arriva il Cesena, cioè la terza forza del torneo, poi si andrà a Carrara contro una formazione che occupa una piena zona playoff, dopo essere stata anche qualche giornata in testa al campionato